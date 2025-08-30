Лидеры партий поддержали курс президента и отметили достижения конституционной реформы

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции, вызвало широкий отклик среди лидеров партий, сообщает Zakon.kz.

Они поделились своими оценками, акцентируя внимание на ключевых аспектах речи президента, значении конституционных реформ и их влиянии на развитие страны.

Спикер Парламента, председатель партии "Amanat" Ерлан Кошанов отметил, что в выступлении президента была подчеркнута роль Основного закона как фундамента государственности и независимости Казахстана.

По его словам, глава государства глубоко проанализировал путь, пройденный Конституцией, и обозначил ее как "зеркало национальных традиций и ориентир для будущего". Кошанов подчеркнул, что реформы 2022 года, проведенные через референдум, закрепили принцип народовластия и стали поворотным моментом в построении Справедливого Казахстана. Он также отметил, что введение формулы "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", способствовало усилению сбалансированности и ответственности ветвей власти.

"Президент особо выделил ключевую роль Парламента в реализации преобразований, обеспечивающих законодательную поддержку реформ и укрепление доверия народа к государству", – подчеркнул спикер.

Кошанов добавил, что депутаты полностью поддерживают курс главы государства на формирование правовой культуры, защиту прав человека и развитие экономики, что, по его словам, открывает новые горизонты для процветания нашей страны.

Председатель партии "Ақ жол" Азат Перуашев подчеркнул, что Казахстан уверенно движется по пути превращения в прогрессивное и цивилизованное государство благодаря поэтапным реформам. Он особо отметил изменения в правовой системе, включая принятие Административно-процессуального кодекса и создание административных судов, которые способствуют уравниванию возможностей государственных органов и частного бизнеса в налоговых спорах.

Перуашев также выделил создание Кассационного суда, усилившего возможности граждан отстаивать свои права, и преобразование Конституционного совета в Конституционный суд, что устраняет прежние нормы, ущемляющие интересы граждан и предпринимателей.

Он отметил революционность решений, таких как введение однократного семилетнего президентского срока и запрет родственникам президента занимать руководящие должности, назвав их новаторскими не только для региона, но и для мира.

Перуашев подчеркнул, что принципы "Закон и порядок", борьба с олигополиями, возврат незаконно выведенных активов и защита прав человека являются основой для построения просвещённого общества. Он также акцентировал внимание на значении амнистии, проведённой в честь юбилея Конституции, как проявления гуманизма и веры в человека.

Председатель партии Respublika Айдарбек Ходжаназаров выделил в докладе президента ключевые достижения и направления конституционных реформ.

Ходжаназаров подчеркнул важность принципа "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", создание Конституционного суда, запуск программы "Национальный фонд – детям" и закрепление принципов справедливости, открытости и подотчетности. Он также указал на необходимость модернизации законодательства в условиях глобальных вызовов, таких как цифровизация и развитие технологий. Депутат отметил экономический рост (свыше 6% в текущем году), развитие инфраструктуры, высокотехнологичных производств и свободу граждан, включая доступ к интернету и образованию.

"Главная цель – построение Справедливого, Честного, Безопасного и Сильного Казахстана – достижима благодаря единству народа и реализации реформ", – отметил депутат.

Председатель партии "Ауыл" партиясы" Серик Егизбаев назвал выступление президента важным политическим ориентиром для общества. Он подчеркнул, что Конституция является фундаментом независимости и государственности, а её эволюция от принятия в 1995 году до реформ 2022 года подтверждает право народа быть источником власти.

Егизбаев отметил преемственность исторических традиций – от степных законов ханов Касыма, Есима и Тауке до современного правового государства, что особенно близко партии "Ауыл", отстаивающей национальную идентичность. Он поддержал позицию президента о том, что реформы 2022 года заложили основу для Справедливого Казахстана, укрепив принципы прозрачности и подотчётности.

"Участие народа в принятии решений, новые правила выборов и обновление судебной системы приближают страну к созданию сильного и современного государства", – выразил уверенность депутат.

Руководитель фракции, заместитель председателя Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов акцентировал внимание на роли Конституции как основы государственности, суверенитета и гаранта прав и свобод граждан. Он отметил, что референдум 2022 года и активное участие граждан в нем демонстрируют высокую вовлеченность общества в решение ключевых вопросов. Магеррамов подчеркнул важность правового воспитания, начиная со школы, для формирования уважения к закону и повышения правовой культуры.

"Реализация принципа "Закон и Порядок" в долгосрочной перспективе будет определяться укреплением законности и ответственным отношением к правовым нормам, что особенно важно для молодежи как будущего страны", – утверждает депутат.

Руководитель партии ОСДП Асхат Рахимжанов поддержал слова президента о том, что принятие Конституции 30 лет назад стало историческим событием, укрепившим независимость и государственность. Он подчеркнул преемственность традиций казахского народа, от степных законов до современного Основного закона, который служит фундаментом общественной жизни.

Рахимжанов особо отметил амнистию осужденных, проведенную в юбилейный год, как проявление гуманизма, справедливости и веры в человека, что соответствует ценностям социал-демократов.

"Поздравляю казахстанцев с юбилеем Конституции, я уверен в дальнейшем укреплении правового государства", – написал депутат.

