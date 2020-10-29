Мусин прокомментировал сбой в Kaspi.kz

Специальные проверочные мероприятия после сбоя не проводились.

Сбой в одном банке не должен расцениваться как уязвимость в защите персональных данных казахстанцев, заявил на брифинге министр цифрового развития Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Это частная информсистема. В рамках своих полномочий мы можем реагировать, если будут конкретные жалобы на обработку и неправомерное использование персональных данных, то есть нарушения информбезопасности, — сказал Мусин.

На сегодня, по его словам, информации о том, что была утечка персональных данных или нанесен вред гражданам страны в части злоупотребления использования их персональными данными, не было. В ведомстве также не проводили соответствующие проверочные мероприятия.

Но хочу напомнить, что в информационной среде всякое происходит. Если на дорогах ездят машины, то могут быть ДТП. Поэтому комитет информбезопасности для этого и создан. Если будут происшествия, то мы будем на них реагировать. Мы не считаем, что сбой в одном банке должен расцениваться как уязвимость или как действие, которое противоречит закону РК, — подчеркнул министр.

Накануне, 28 октября, казахстанцы стали массово сообщать о том, что приложение Kaspi.kz не работает или работает некорректно. У кого-то на счету стало меньше денег, а у кого-то, наоборот, прибавилось.

К сожалению, оплата картами, снятия и пополнения в банкоматах, платежи и переводы также временно недоступны. Компания работает над тем, чтобы исправить все, как можно быстрее. В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении, - заявили в распространенном сообщении банка.

Позже приложение заработало.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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