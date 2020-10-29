Блокпосты установят в ВКО

Показатель заболевания коронавирусом в области превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.

В Восточно-Казахстаской области за прошедшие сутки было выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.

Основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является не соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также не прекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами, - сообщил и.о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгышбаев.

В этой связи по согласованию с правительством РК с 1 ноября 2020 года на территории ВКО будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блок-постов на внешних границах области.

В сложившейся эпидситуации руководством области будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения г.Усть-Каменогорск и области. Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы. Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введенных карантинных мер, - сказал он.

Новое постановление будет опубликовано в ближайшее время.

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