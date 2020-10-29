Судья не может воздействовать на присяжных - о приговоре обвиненному в педофилии

По итогам тайного голосования суд присяжных посчитал Шестакова невиновным и вынес оправдательный вердикт.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО прокомментировали приговор по обвинении отчима в педофилии, передает zakon.kz.

Cуд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании четырехлетней девочки и ее девятилетнего брата. Информация вызвала резонанс в обществе в связи с тем, что преступление было очевидным - дети сами рассказали, что вытворял с ними сожитель матери. Подсудимый давал признательные показания и показал следствию, как все происходило. Но позже его родные наняли нового адвоката и от всех показаний мужчина отказался.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ВКО с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении Шестакова С.А., обвиненного по ст.ст.124 ч.1, 121 ч. 4 УК. Ранее по этому делу с участием присяжных был вынесен обвинительный приговор. Он был отменен по жалобе защиты, что голоса присяжных были подсчитаны неверно и большинство присяжных проголосовали за оправдание. При новом рассмотрении дела 10 присяжных участвовали с начала судебного процесса до вынесения вердикта, изучили все доказательства, представленные обвинением и защитой. Решение принималось голосованием 10 присяжных и 1 судьи, каждый имеет по 1 голосу. Закон запрещает судье оказывать воздействие на принятие присяжными заседателями решение. По итогам тайного голосования суд присяжных посчитал Шестакова невиновным и вынес оправдательный вердикт, - пояснили в суде.

Там добавили, что приговор не вступил в законную силу. При несогласии стороны вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке.





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