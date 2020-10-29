Самый богатый в мире человек за день потерял почти 7 млрд долларов

Это произошло из-за обвала на мировых фондовых биржах.

Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов в результате обвала на мировых фондовых биржах, сообщает zakon.kz

Как отмечает РИА Новости , об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Также сильные потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI.

На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, который пострадал не так сильно: за день его состояние упало "всего" на 2,3 миллиарда долларов.

В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 миллиарда долларов. По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 миллиардов долларов, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.

Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают граждане других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Так, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.

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