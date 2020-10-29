Актер Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом

Верьте врачам и тем, кто перенес.

Российский актер Гоша Куценко уже во второй раз излечился от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Все! Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенес. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия! Всем, кто несет глупости про ношение масок- идите в попу! Дышите там! А по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах! Но! В МАСКАХ! Включаем мозг, - отметил артист.

В первый раз актер заразился COVID-19, по его словам, еще зимой прошлого года, но перенес болезнь на ногах, так как стал обладателем антител. О повторном заражении Куценко рассказал неделю назад.

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