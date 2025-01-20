В машине актера Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины

Сегодня, 20 января 2025 года, имя известного российского актера Гоши Куценко прогремело в новостных лентах. Всему виной послужили заявления различных Telegram-каналов о том, что в салоне авто, принадлежащего народному артисту, было найдено изувеченное тело женщины, сообщает Zakon.kz.

Сам 57-летний сценарист и его представители пока хранят молчание.

Зато в пресс-службе прокуратуры Москвы дали пояснения, что к жуткому происшествию Куценко не имеет никакого отношения.

"В припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте автомобиле обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительным данным, телесные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 г. р., после совместного распития спиртных напитков", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Фото: Telegram/moscowproc

Также сказано, что подозреваемый задержан.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в ведомстве.

Согласно данным издания Shot, подозреваемый смог затащить тело в салон, так как машина Куценко была открыта.

Кроме того, есть информация, что "Запорожец" певец купил себе в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актер регулярно ездил на машине по улицам Москвы. Артист выбрал машину в голубом цвете, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.

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