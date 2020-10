Британское издание THE вновь опубликовало список лучших вузов мира

При ранжировании университетов учитываются показатели по качеству образования, количеству и качеству научных публикаций.

Казахстан в одном из самых престижных предметных рейтингов "Times Higher World University Rankings 2021 by subject", в который вошли 1512 высших учебных заведений со всего мира, представлен тремя университетами – Satbayev University, КазНУ им. аль-Фараби и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

По итогам отчетного периода результаты научно-исследовательской, научно-производственной и образовательной деятельности Satbayev University были высоко оценены рейтингом THE* WUR 2021 by subject в двух престижных предметных категориях – "Physical Sciences" и "Engineering and Technology".

Satbayev University успешно дебютировал, заняв места в диапазоне 601-800 по категории "Physical Sciences", которая включает такие направления, как химия, геология, экология, наука о земле и море, математика и статистика, физика и астрономия, а также занял позицию в диапазоне 801-1000 в категории "Engineering and Technology", включающей химическую инженерию, гражданское строительство, электротехнику и электронику, общую инженерию, машиностроение и авиастроение.

При ранжировании университетов учитываются показатели по качеству образования, количеству и качеству научных публикаций, а также доход от исследований для промышленности и коммерческого сектора по каждой предметной категории.

Важно отметить, что все вузы, которые публикуются в рейтинге, проходят тщательный отбор и входят в топ лучших образовательных учреждений мира.

* THE (Times Higher Education) World University Rankings – это глобальный рейтинг, в котором оцениваются университеты с интенсивной исследовательской деятельностью по всем основным направлениям деятельности.

