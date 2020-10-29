Сразу две бывшие рассказали неприятные истории о немецком теннисисте
У спортсмена началась черная полоса.
Немецкий теннисист Александр Зверев переживает не лучшие времена. Сразу две его бывшие одновременно сделали громкие заявления, представив его в не самом лучшем свете перед общественностью, передает zakon.kz.
Бывшая девушка теннисиста Ольга Шарипова в своем Instagram рассказала, что ее частенько били.
Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего, - написала Ольга в соцсети.
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МЕНЯ БИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ. Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом. Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку.. человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы , я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось , что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное , что стоило оставить в прошлом- это эти отношения. В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась ее сохранить. Но люди не меняются, как показывает время. Отношения с абьюзером это сейчас не новость. Но когда ты в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую я расскажу чуть позже. Потому что я больше не буду молчать. Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь. #янебоюсь
В посте она не упомянула Зверева, но в интервью Чемпионату раскрыла всю правду, что спортсмен нередко поднимал на нее руку.
В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в инстаграме, что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке, - сказала она в интервью порталу.
Бил ли Зверев еще одну свою бывшую, модель Бренду Патеа, не известно. Зато он успел сделать ее беременной. Девушка примерно в то же время, что и Ольга, решила рассказать о своем положении, в которое ее поставил Зверев.
Я нахожусь на двадцатой неделе беременности, и это ребенок от Алекса. Все произошло так, как произошло. Мы не планировали ребенка, но я сделаю все, чтобы обеспечить его ростом в счастливой обстановке. Совместное воспитание ребенка? Такой вариант мной даже не рассматривается. Я способна сама воспитать своего ребенка. Я сказала Алексу о ребенке тем же вечером. Мы еще были парой в тот момент. Наши отношения уже пребывали в кризисе из-за разницы во взглядах на жизнь. Тот, кто строит отношения со спортсменом, вынужден подчиняться, - сообщила Патеа в интервью Bild.
За крайние две недели немецкий теннисист выиграл два турнира серии АТР 250, а также стал финалистом US Open.
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