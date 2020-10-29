Сразу две бывшие рассказали неприятные истории о немецком теннисисте

У спортсмена началась черная полоса.

Немецкий теннисист Александр Зверев переживает не лучшие времена. Сразу две его бывшие одновременно сделали громкие заявления, представив его в не самом лучшем свете перед общественностью, передает zakon.kz.

Бывшая девушка теннисиста Ольга Шарипова в своем Instagram рассказала, что ее частенько били.

Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего, - написала Ольга в соцсети.

В посте она не упомянула Зверева, но в интервью Чемпионату раскрыла всю правду, что спортсмен нередко поднимал на нее руку.

В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в инстаграме, что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке, - сказала она в интервью порталу.

Бил ли Зверев еще одну свою бывшую, модель Бренду Патеа, не известно. Зато он успел сделать ее беременной. Девушка примерно в то же время, что и Ольга, решила рассказать о своем положении, в которое ее поставил Зверев.

Я нахожусь на двадцатой неделе беременности, и это ребенок от Алекса. Все произошло так, как произошло. Мы не планировали ребенка, но я сделаю все, чтобы обеспечить его ростом в счастливой обстановке. Совместное воспитание ребенка? Такой вариант мной даже не рассматривается. Я способна сама воспитать своего ребенка. Я сказала Алексу о ребенке тем же вечером. Мы еще были парой в тот момент. Наши отношения уже пребывали в кризисе из-за разницы во взглядах на жизнь. Тот, кто строит отношения со спортсменом, вынужден подчиняться, - сообщила Патеа в интервью Bild.

За крайние две недели немецкий теннисист выиграл два турнира серии АТР 250, а также стал финалистом US Open.

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