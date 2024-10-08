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Коллега Линдси Лохан рассказала о том, как ее преобразило материнство

Коллега Линдси Лохан рассказала о том, как ее преобразило материнство, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 06:40 Фото: Instagram/lindsaylohan
Американская актриса Джейми Ли Кертис раскрыла секрет феноменального преображения Линдси Лохан после черной полосы в ее жизни, сообщает Zakon.kz.

Первого и пока единственного ребенка Линдси Лохан родила год назад. Придя в форму в экстремальные сроки, актриса вернулась к работе.

Вместе с актрисой Джейми Ли Кертис она снялась в продолжении "Чумовой пятницы" – несколько месяцев актрисы, как в старые добрые времена, провели вместе. А потому неудивительно, что старшая коллега Лохан поняла, в чем же секрет ее феноменального преображения.

Дело в материнстве, говорит Кертис, это именно то, что так изменило актрису.

"Она всегда находится в "режиме мамочки". Видно, что ей это нравится. На самом деле трудно вывести ее из состояния заботы. И все это явно ей к лицу", – отметила Джейми Ли.

Сама Лохан без конца говорит о том, какое удовольствие ей приносит новый статус.

Ранее сообщалось, что известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года.

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