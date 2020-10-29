В Алматы снова судят экс-банкира Ертаева

Прокуроры продолжают зачитывать обвинительный акт.

В Алматы начали рассматривать новое уголовное дело в отношении экс-банкира Жомарта Ертаева, передает zakon.kz.

Потерпевшими по делу признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.

На скамье подсудимых шесть человек, включая Жомарта Ертаева. Экс-банкира обвиняют в организации хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Бизнесмена Нурлана Тлеубаева обвиняют по той же статье, что и Ертаева. Ему также предъявляют подделку документов неоднократно или группой лиц. Алимжан Тлеубаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Акан Султанов - в вымогательстве. Оксану Шестакову и Серика Атабая обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Первое заседание по делу прошло накануне, но из-за занятости одного из адвокатов было перенесено на следующий день. Сегодня, 29 октября, процесс начался позже назначенного времени. Он открытый, однако судья Каинжамал Бухбанова запретила журналистам снимать процесс на фото и видео, и записывать все, что происходит в суде на диктофон. Также она запретила публиковать показания свидетелей.

Показания свидетелей до окончания судебного следствия не должны освещаться, - сказала Бухбанова.

Затем выступили гособвинители. Они начали зачитывать обвинительный акт. По их словам, Жомарт Ертаев "решил организовать хищение средств банка". Он договорился с бизнесменом Нурланом Тлеубаевым, который владел акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", организовывать схему незаконного вывода денег из Bank RBK и Qazaq Banki.

С 2010 по 2016 год Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном огромные суммы. К примеру, в самом первом эпизоде говорится о незаконном выводе 32 миллионов долларов США, в другом эпизоде речь идет о 22 миллионах долларов, в еще одном - 18 миллионов долларов США.

По версии прокуроров, экс-банкир пользовался тем, что фактически был руководителем Bank RBK и влиял на решение комиссии. Он делал все, чтобы его подельники могли получить деньги по поддельным документам. Полученные деньги соучастники делили между собой и тратили на собственные нужды. Ертаеву, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов с выведенных средств.

Гособвинение еще не закончило зачитывать обвинительный акт. Полная сумма хищений пока не озвучена.

Ертаев проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу. Он обвиняется в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. За это преступление гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы. Экс-банкир признал свою вину. В своем последнем слове он попросил прощения у пострадавших и отметил, что выйдя на свободу будет писать книги и читать лекции на тему "Никогда не бери чужого" и "Что есть истинное счастье". По этому суд приговор еще не оглашен.

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