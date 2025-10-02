#АЭС в Казахстане
События

Освобождение экс-банкира Жомарта Ертаева отменили

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:16 Фото: Zakon.kz
Алматинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел материал по вопросу применения амнистии в отношении бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, сообщает Zakon.kz.

Постановлением суда города Алатау от 2 сентября 2025 года он был освобожден на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней в рамках применения акта амнистии (на основании п. 6 ст. 3 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан").

"По указанному пункту амнистии осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеющим отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать не более 1 года, сокращается размер неотбытой части наказания", – сообщили 2 октября 2025 года в пресс-службе суда Алматинской области.

Судебная коллегия, изучив материал, установила:

  • Ертаев был осужден двумя приговорами: от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года.
  • Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы от 25 июня 2021 года был разрешен вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности данных приговоров.
"Однако в данном постановлении суда зачет наказания, отбытого по первому приговору суда, не разрешен. Кроме того, не указано, из какого приговора исчисляется срок наказания Ертаеву. Имеются расхождения по срокам неотбытого наказания в постановлении суда города Алатау и справке учреждения №14. Кроме того, справка учреждения не подписана руководителем. При изложенных обстоятельствах постановление суда о применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано", – сказано в сообщении.

Приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли в ноябре 2020 года в Алматы. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, приговорив к 9 годам лишения свободы, по совокупности общий срок составил 11 лет. А в мае экс-банкиру снизили срок заключения до 9 лет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
