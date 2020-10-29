Летающий автомобиль совершил тестовый полет

Цена на футуристический автомобиль пока не установлена.

Автомобиль, превращающийся в самолет за три минуты, совершил первый тестовый полет, передает zakon.kz.

В рамках испытательного полета он пролетел 450 метров в воздухе над Словакией. AirCar способен пролететь до 965 километров, заявили разработчики из компании KleinVision.

По их словам, AirCar уже появится на дорогах и в небе в 2021 году. Цена на футуристический автомобиль пока не установлена.

Известно, что будут доступны несколько версии - с двумя или четырьмя местами, а также с различными размерами двигателя.

Разработчики говорят, что у него есть множество потенциальных применений, от отдыха и самостоятельных поездок до коммерческих применений, таких как услуги такси. Среди передовых технологий были применены складывающиеся крылья и хвостовые обтекатели, система раскрытия парашюта и другие.

Отмечается, что после завершения всех необходимых летных испытания в соответствии с правилами агентства авиационной безопасности Европейского союза, модель с сертифицированным двигателем ADEPT мощностью 300 лошадиных сил будет поставлена в течение следующих шести месяцев.

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