Летающий автомобиль совершил первый полет с пассажиром
Фото: X/jeanmicheljarre
Автомобиль AirCar компании KleinVision совершил первый полет с пассажиром, сообщает Zakon.kz.
Машина поднялась в воздух в аэропорту города Пьештяны в Словакии. Первым протестировать транспортное средство доверили пионеру электронной музыки Жан-Мишелю Жарру.
Словацкая компания-производитель опубликовала видео короткого рейса, судя по которому автомобиль поднялся на несколько десятков метров над взлетно-посадочной полосой и благополучно приземлился.
В США начались продажи робопса с огнеметом Thermonator. Новинку оценили более чем в девять тысяч долларов.
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