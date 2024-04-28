Летающий автомобиль совершил первый полет с пассажиром

Автомобиль AirCar компании KleinVision совершил первый полет с пассажиром, сообщает Zakon.kz.

Машина поднялась в воздух в аэропорту города Пьештяны в Словакии. Первым протестировать транспортное средство доверили пионеру электронной музыки Жан-Мишелю Жарру.

Словацкая компания-производитель опубликовала видео короткого рейса, судя по которому автомобиль поднялся на несколько десятков метров над взлетно-посадочной полосой и благополучно приземлился.

В США начались продажи робопса с огнеметом Thermonator. Новинку оценили более чем в девять тысяч долларов.