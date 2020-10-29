Путин назвал возможные сроки массовой вакцинации от коронавируса
Он также назвал размер средств, направленных на борьбу с коронавирусом.
Фото : Pixabay29 октября 2020, 18:27
Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки массовой вакцинации в стране, передает zakon.kz.
Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы вакцина поступила, надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года, - приводит слова Путина RT.
Он также назвал размер средств, направленных на борьбу с коронавирусом.
Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП, - сказал он.
Ранее гендиректор компании "Р-Фарм" - производителя вакцины "Спутник V" - заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.
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