Путин назвал возможные сроки массовой вакцинации от коронавируса

Он также назвал размер средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Фото : Pixabay

Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки массовой вакцинации в стране, передает zakon.kz. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы вакцина поступила, надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года, - приводит слова Путина RT. Он также назвал размер средств, направленных на борьбу с коронавирусом. Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП, - сказал он. Ранее гендиректор компании "Р-Фарм" - производителя вакцины "Спутник V" - заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

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