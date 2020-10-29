В Костанае обнаружили труп, пролежавший три года в канализации

Хозяева частного дома почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации.

В Костанае полицейские раскрыли преступление, совершенное несколько лет назад. В дежурную часть обратилась жительница города, сообщившая о скелете в канализационном люке возле дома, передает zakon.kz.

Мы отрабатывали всех без вести пропавших лиц, находящихся зарегистрированных у нас, в Управлении. Без вести пропавших за последние пять лет, лиц, утративших родственные связи с родителями. Одно дело нам было интересно, которое в 2017 году. 1988 года гражданин города Костанай числился, как без вести пропавший. По описанию одежды примерно он был похож, - заявил глава отдела криминальной полиции УП города Костанай Ербол Карымсаков.

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