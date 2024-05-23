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На зловоние из-за неработающей канализации жалуются алматинцы

на неработающую канализацию жалуются алматинцы, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 23:41 Фото: pixabay
Жители частных домов на окраине Алматы жалуются на невыносимый запах. По словам людей, они задыхаются в собственных дворах. Всему виной неисправная канализация. Колодцы давно переполнены, зловоние распространяется по всей округе. И так продолжается не первый год, сообщает Zakon.kz.

Чтобы обратить на себя внимание, отмечает КТК, люди отправились к местным чиновниками.

"Дело в том, что все инженерные сети, канализационные колодцы еще семь лет назад провели и до сих пор это стоит. Самая страшная наша головная боль – это то, что мы тонем в стоках! Людям сказали подключиться, люди подключились – и теперь, вы представляете, канализационные колодцы, канализация не подключена, и там вот этот срач, вонь идет. Это что такое?" Жительница микрорайона Шанырак-2 Улжан Айтуарова

Отмечается, что колодцы постоянно переполняются. Вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе. Мало того, из-за сырости район заполонили насекомые. Люди хотят, чтобы нечистоты своевременно откачивали. Но больше всего здесь, конечно, мечтают о работающей канализации.

"В Шаныраке есть готовые канализационно-насосные станции, готовые к подключению. Но у нас "Таспа су" не выполняет свою работу должным образом. Не все колодцы чистят как надо. Из-за этого мы не можем подключиться к готовым сетям. А они только обещают". Жительница микрорайона Шанырак-2 Батима Аубакирова

Недовольные жители говорят: не раз обращались за помощью, но их проблему будто не хотят замечать. В акимате с этим не согласны. Там утверждают: основная причина, по которой с работами медлят – высокий уровень грунтовых вод. Но и это скоро решится.

"Построенные сети, канализационные сети, в 19-20 годах, они все заиленные ввиду высокого уровня грунтовых вод. Теперь по поручению акимата ГКП "Алматы су" производит там очистку канализационных сетей". Главный специалист отдела Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы Абай Топарбай

По словам чиновников, терпеть зловоние осталось совсем недолго. В акимате обещают закончить все работы уже в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что два сантехника погибли во время очистки канализации в Алматы.

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