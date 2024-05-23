На зловоние из-за неработающей канализации жалуются алматинцы
Чтобы обратить на себя внимание, отмечает КТК, люди отправились к местным чиновниками.
"Дело в том, что все инженерные сети, канализационные колодцы еще семь лет назад провели и до сих пор это стоит. Самая страшная наша головная боль – это то, что мы тонем в стоках! Людям сказали подключиться, люди подключились – и теперь, вы представляете, канализационные колодцы, канализация не подключена, и там вот этот срач, вонь идет. Это что такое?" Жительница микрорайона Шанырак-2 Улжан Айтуарова
Отмечается, что колодцы постоянно переполняются. Вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе. Мало того, из-за сырости район заполонили насекомые. Люди хотят, чтобы нечистоты своевременно откачивали. Но больше всего здесь, конечно, мечтают о работающей канализации.
"В Шаныраке есть готовые канализационно-насосные станции, готовые к подключению. Но у нас "Таспа су" не выполняет свою работу должным образом. Не все колодцы чистят как надо. Из-за этого мы не можем подключиться к готовым сетям. А они только обещают". Жительница микрорайона Шанырак-2 Батима Аубакирова
Недовольные жители говорят: не раз обращались за помощью, но их проблему будто не хотят замечать. В акимате с этим не согласны. Там утверждают: основная причина, по которой с работами медлят – высокий уровень грунтовых вод. Но и это скоро решится.
"Построенные сети, канализационные сети, в 19-20 годах, они все заиленные ввиду высокого уровня грунтовых вод. Теперь по поручению акимата ГКП "Алматы су" производит там очистку канализационных сетей". Главный специалист отдела Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы Абай Топарбай
По словам чиновников, терпеть зловоние осталось совсем недолго. В акимате обещают закончить все работы уже в следующем месяце.
Ранее сообщалось, что два сантехника погибли во время очистки канализации в Алматы.