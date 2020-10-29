Токаев затронул тему "оборотней в погонах"
Он отметил уличение полицейских в наркопреступлении.
Фото : Акорда29 октября 2020, 20:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД прокомментировал спецоперацию против полицейских, передает zakon.kz.
Вдумайтесь, начальник линейного отдела полиции был уличен вместе с подчиненным в наркопреступлении коллегами из службы собственной безопасности в Жамбылской области. С одной стороны, это положительный факт, поскольку полицейские сами выявили в своих рядах "оборотня в погонах". И такую полезную работу надо поощрять и продолжать, - сказал Токаев.
Также он добавил, что "этот инцидент наложил темное пятно на репутацию всей полиции в глазах общественности, так как стал свидетельством упущения в кадровой работе".
И такие примеры есть и в других регионах, не только в Жамбылской области, это вы хорошо знаете, - заключил Президент.
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