Правительственная делегация во главе с Ералы Тугжановым посетила Актюбинскую область

Ералы Тугжанов также посетил провизорный стационар №2 на 100 коек, который был открыт при областной клинической детской больнице во время пандемии.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин ознакомил заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, вице-министра здравоохранения РК Ерлана Киясова, вице-министра труда и социальной защиты населения РК Серика Шапкенова с результатами реализации государственных программ, а также мерами, принимаемыми в регионе в целях предотвращения распространения COVID-19, передает zakon.kz.

Делегация во главе с Вице-премьером посетила АО “Актобе рентген" - единственное предприятие в стране, занимающееся производством цифровых стационарных и мобильных рентгеновских аппаратов. В год здесь выпускается 122 рентгенаппарата. Компания обеспечивает своей продукцией 74% рынка РК, 25% стран Евразийской экономической зоны.

Крупнейшее предприятие в беспрецедентно короткие сроки произвело 48 цифровых рентгеновских аппаратов РДК "Ардиагност-6" для медицинских учреждений 8 регионов страны.

Ералы Тугжанов также посетил провизорный стационар №2 на 100 коек, который был открыт при областной клинической детской больнице во время пандемии. Медицинское учреждение обеспечено 50 аппаратами централизованной подачи воздуха, средствами медицинской защиты.

Затем правительственная делегация ознакомилась с ходом строительства перинатального центра. Новое медицинское учреждение на 190 койко-мест с консультативно-диагностическим центром на 120 посещений в смену будет сдано в эксплуатацию в июле 2021 г. Стоимость крупнейшего проекта, в строительстве которого задействовано 245 местных жителей составляет 15 млрд тенге.

Заместитель Премьер-министра посетил фармацевтический завод ТОО "ТК Фарм Актобе", на котором выпускается 20 наименований лекарственных средств.

В период пандемии при поддержке акимата области предприятие наладило выпуск антисептиков и медицинских масок и ежемесячно может производить 1,5 млн. масок.

При содействии акимата за счет внебюджетных средств "ТК "Фарм Актобе" выдан льготный, возвратный, беспроцентный займ на сумму 75 млн. тенге, что позволило увеличить производство препарата ГРИППОВИР с 5 тыс. до 20 тыс упаковок в неделю.

Вице-премьер также ознакомился с материально-технической базой "Актюбинского медицинского центра".

Здесь состоялось совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Эпидситуация в регионе остаётся стабильной.

Ералы Тугжанов вручил главным врачам центральных больниц семи районов ключи от автомобилей скорой помощи.

До конца текущего года ожидается поставка передвижных и диагностических медицинских комплексов.

Аким области Ондасын Уразалин проинформировал членов правительственной делегации об итогах реализации государственной программы "Дорожная карта занятости".

Так, на ремонт автодорог на территории Актобе и прилегающих населенных пунктов из республиканского бюджета выделено 13,9 млрд тг. На средний и капитальный ремонт 135,3 км автомобильных дорог предусмотрено 11,337 млрд. тенге.

В целом, в текущем году будет проведён средний и капитальный ремонт 110 улиц областного центра.

В завершение рабочей поездки заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов дал положительную оценку результатам работы по профилактике коронавирусной инфекции и поручил акиму области Ондасыну Уразалину обеспечить своевременное и качественное завершение проектов в рамках госпрограмм.

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