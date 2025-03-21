Ералы Тугжанов посетил Западно-Казахстанскую область
В ходе визита он ознакомился с паводковой ситуацией в регионе, а также провел совещание с участием представителей местных исполнительных органов и экстренных служб, где обсуждали меры по минимизации рисков и обеспечению безопасности жителей.
Фото: акимат ЗКО
Кроме того, Ералы Тугжанов посетил паводкоопасные участки Уральска, а также произвел облет над территориями, которые входят в зону риска подтопления, включая Теректинский, Сырымский, Каратобинский, Чингирлауский и Бурлинский районы. В ходе инспекции он осмотрел водные объекты и оценил эффективность мер по предотвращению последствий весеннего паводка.
Фото: акимат ЗКО
Фото: акимат ЗКО
Ералы Тугжанов отметил, что местные исполнительные органы полностью контролируют ситуацию, оперативно принимая необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
В рамках рабочей поездки советник также провел совещание по реализации программы "Ауыл аманаты". В своем выступлении он подчеркнул, что Западно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в республике в рамках данной программы. В ходе встречи обсуждали вопросы льготного финансирования сельских жителей, поддержки предпринимательских инициатив и развития сельских территорий. Особое внимание уделили эффективности механизма программы, прозрачности отбора участников и расширению охвата перспективных проектов.
Кроме того, Ералы Тугжанов отметил успешную реализацию пилотного проекта "Из города – в село", инициированного акимом области Нариманом Турегалиевым в начале 2024 года в рамках Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы, утвержденной главой государства.
Фото: акимат ЗКО
Цели проекта:
- стимулирование переселения граждан в село;
- снижение миграции населения и устранение дефицита рабочей силы в сельской местности;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса;
- увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса;
- поддержка горожан, не имеющих стабильного места работы, а также молодых семей.
На сегодняшний день в сельские населенные пункты ЗКО в рамках программы переселились 104 семьи (519 человек).