Советник премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой, сообщает Zakon.kz.

В ходе визита он ознакомился с паводковой ситуацией в регионе, а также провел совещание с участием представителей местных исполнительных органов и экстренных служб, где обсуждали меры по минимизации рисков и обеспечению безопасности жителей.

Фото: акимат ЗКО

Кроме того, Ералы Тугжанов посетил паводкоопасные участки Уральска, а также произвел облет над территориями, которые входят в зону риска подтопления, включая Теректинский, Сырымский, Каратобинский, Чингирлауский и Бурлинский районы. В ходе инспекции он осмотрел водные объекты и оценил эффективность мер по предотвращению последствий весеннего паводка.

Фото: акимат ЗКО

Фото: акимат ЗКО

Ералы Тугжанов отметил, что местные исполнительные органы полностью контролируют ситуацию, оперативно принимая необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

В рамках рабочей поездки советник также провел совещание по реализации программы "Ауыл аманаты". В своем выступлении он подчеркнул, что Западно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в республике в рамках данной программы. В ходе встречи обсуждали вопросы льготного финансирования сельских жителей, поддержки предпринимательских инициатив и развития сельских территорий. Особое внимание уделили эффективности механизма программы, прозрачности отбора участников и расширению охвата перспективных проектов.

Кроме того, Ералы Тугжанов отметил успешную реализацию пилотного проекта "Из города – в село", инициированного акимом области Нариманом Турегалиевым в начале 2024 года в рамках Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы, утвержденной главой государства.

Фото: акимат ЗКО

Цели проекта:

стимулирование переселения граждан в село;

снижение миграции населения и устранение дефицита рабочей силы в сельской местности;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса;

увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса;

поддержка горожан, не имеющих стабильного места работы, а также молодых семей.

На сегодняшний день в сельские населенные пункты ЗКО в рамках программы переселились 104 семьи (519 человек).