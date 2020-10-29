Во Франции заявили о новой попытке теракта возле церкви

В пригороде Парижа полиция задержала вооруженного мужчину, который хотел "сделать так, как в Ницце".

В пригороде Парижа задержан человек, который планировал устроить нападение возле церкви, передает zakon.kz со ссылкой на Le Parisien.

В Сартрувиле (департамент Ивелин) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце, - написала она в своем Twitter.

Добавим, местные журналисты отмечают, что часть района Плато в Сартрувиле в настоящее время оцеплена полицией. Полиция арестовала мужчину, который готовился совершить нападение.

По крайней мере... он, как сообщалось, доверил своему собственному отцу планы перед тем, как уйти из дома. Говорят, что он хотел "сделать то же, что и в Ницце", вскоре после теракта, который унес жизни трех человек в церкви, - пишет Le Parisien.

Отец немедленно уведомил полицию, которая быстро отправилась на место происшествия. Автомобиль, в котором ехал потенциальный террорист, был быстро обнаружен, и мужчина был арестован, по-видимому, без инцидентов, очень близко к церкви Святого Мартина. Сообщается, что он взял с собой нож, что соответствовало бы его намерению повторить нападение, аналогичное тому, которое произошло в этот четверг утром в Ницце.

В настоящее время в этом районе развернута значительная часть полицейских сил. Проспект Роберта-Шумана, в конце которого расположена церковь, закрыт для движения транспорта, жители окружающих домов эвакуированы, и этой территории следует избегать. На машине подозреваемого была проведена проверка взрывотехниками, но опасных веществ обнаружено не было.

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