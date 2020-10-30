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Ученые предупредили о вероятности новой пандемии после COVID

Коронавирус стал следствием воздействия человека на окружающую среду, считают ученые и добавляют, что новые пандемии будут угрожать миру все чаще.

Фото : Pixabay30 октября 2020, 01:23

В будущем миру все чаще будут угрожать новые пандемии. К такому выводу пришла международная группа ученых, объединенных в Межправительственное научно-политическую платформу по вопросам биоразнообразия и природных ресурсов (IPBES), сказано в докладе, передает zakon.kz.

По мнению исследователей, COVID-19 является не продуктом дикой природы, а результатом воздействия человека на окружающую среду.

Риск пандемии обусловлен экспоненциально растущими антропогенными изменениями. Следовательно, обвинять дикую природу в появлении болезней ошибочно, поскольку причина их появления - деятельность человека и влияние этой деятельности на окружающую среду, - сказано в докладе.

COVID-19 стала шестой пандемией после вспышки гриппа 1918 года. В последнее время ежегодно фиксируется появление не менее пяти заболеваний, которые имеют потенциал глобального распространения и объявления пандемии.

Как считают ученые, динамика возникла, главным образом, из-за комплекса факторов, связанных с чрезмерной активностью человека. В том числе, речь идет о разрушительной эксплуатации окружающей среды вследствие более агрессивного землепользования, вырубки лесов, расширения сельского хозяйства, наступления на дикую природу. Это нарушает взаимодействие в дикой природе на уровне микроорганизмов и сближает их контакт с человеком.

Также на риск возникновения новой пандемии влияют климатические изменения; потеря биоразнообразия, связанная с трансформацией ландшафтов; появление новых возбудителей у земноводных и других видов животных.


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