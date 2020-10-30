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Аким города в ВКО, занимавший должность на протяжении 14 лет, подал в отставку

Аким города проработал в должности главы Серебрянска 14 лет шесть месяцев и 25 дней.

Фото : Устинка LIVE30 октября 2020, 07:43

Аким города Серебрянска района Алтай с 29 октября подал в отставку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Сергей Гордиенко проработал в должности акима города Серебрянска 14 лет шесть месяцев и 25 дней.

Причиной ухода, по словам чиновника, стало его состояние здоровья. При этом, экс-аким уточнил, что речь идет не о том, что он болен, а скорее о том, что не может уже выполнять свои обязанности в полном объеме, как это было ранее.

Перед тем, как покинуть должность, Гордиенко в последний раз обратился к жителям Серебрянска.

Вместе с вами нам удалось немало. Мы сохранили свое лицо, выжили в это непростое время. Считаю, что моя миссия, как руководителя города, была именно в этом. Думаю, что я ее выполнил".


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