Аким города Косшы освобожден от должности

Аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе акима Акмолинской области.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года на основании заявления аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от занимаемой должности", – сказано в сообщении.

Гайдар Касенов возглавлял город с августа 2021 года.

Отметим, что 9 ноября в городе Кокшетау сменили акима, им стал Ануар Кумпекеев.