Аким города Косшы освобожден от должности
Фото: gov.kz
Аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от должности, сообщает Zakon.kz.
Об этом 11 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе акима Акмолинской области.
"Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года на основании заявления аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от занимаемой должности", – сказано в сообщении.
Гайдар Касенов возглавлял город с августа 2021 года.
Отметим, что 9 ноября в городе Кокшетау сменили акима, им стал Ануар Кумпекеев.
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