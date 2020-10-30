Кыргызстан попросил у Казахстана финансовую помощь

Министр иностранных дел Кыргызстана встретился с премьер-министром Казахстана.

Кыргызские власти попросили финансовую помощь у Казахстана для поддержания бюджета страны, также они попросили предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты на безвозмездной основе для борьбы с коронавирусом, zakon.kz.

Накакуне, 29 октября, новый министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. Его принял премьер-министр Аскар Мамин. Он поздравил Казакбаева с назначением на пост и пожелал успехов в работе.

Казакбаев передал приветственные слова от имени и.о. президента, премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова. Министр рассказал, что в Кыргызстане постепенно стабилизируется ситуация, политические процессы возвращаются в конституционное русло. Он заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров.

Казакбаев особо отметил, что правительство Кыргызстана предпримет меры по обеспечению безопасности иностранных инвестиций, в том числе казахстанских, в соответствии с законодательством.

Стороны обсудили вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Затем министр иностранных дел перешел к просьбам.

Министр Руслан Казакбаев обратился к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия в предоставлении кыргызской стороне медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения КР. Также просил рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности, с учетом социально-экономической ситуации в Кыргызстане в посткризисный период, - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

В тот же день министра Казакбаева принял его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди. Пресс-служба кыргызстанского министра подчеркнула, что Казакбаев попросил Казахстан предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты на безвозмездной основе.

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