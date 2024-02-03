Авария на ТЭЦ в Бишкеке: Казахстан поможет соседу

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, в ходе разговора по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по координации содействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ города Бишкек.

"В этой связи глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана проинформировал о предпринимаемых мерах по восстановлению работы ТЭЦ, а также выразил благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку и оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объемов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС", – говорится в сообщении.

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек, чтобы принять участие в совещании в Администрации президента. Аварию планируют устранить за два-три дня.