Экс-солистка ВИА Гры впервые рассказала о муже-казахе

Девушке пришлось рассказать о своем любимом из Казахстана подробнее.

Бывшая солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег впервые рассказала о личной жизни и настоящей причине приезда в Казахстан для начала сольной карьеры, передает zakon.kz.

Певица уже месяц находится в Алматы и не планирует никуда уезжать, надеется остаться в нашей стране надолго. По словам Эрики, именно в нашей стране она по-настоящему счастлива и занимается здесь любимым делом.

На днях Эрика дала интервью Youtube-каналу Тимура Балымбетова, в ходе которого, отвечая на вопрос про слухи о своем романе с продюсером ВИА Гры Константином Меладзе, случайно проговорилась о личной жизни.

Мы с мужем собирались идти спать... Вы знаете, что по этому поводу я могу сказать, что у нас штампа нет, но мне не нужен штамп в паспорте, чтобы я называла его мужем. Он - самый ценный и самый дорогой человек для меня и он - мой муж, - сказала, смущаясь, Эрика.

Вернувшись к теме, Герцег рассказала о своей реакции на новости о романе с Меладзе. Эрика начала плакать.

Я пошла в ванную, выдохнула. И он знает, что когда у меня что-то происходит, я не знаю, как он чувствует, он спросил: "Что случилось?". Я говорю: "Ничего, масик". Он говорит: "Говори, что случилось". Да, говорю, пишет желтуха. Он говорит: "Покажи. что пишут". Он посмотрел, полистал: "Пиар, ну что делать. Радуйся, бесплатный пиар. Тебе за это никогда платить не надо" И я в шоке, - вспомнила певица.

Естественно, девушке пришлось рассказывать о своем любимом из Казахстана подробнее.

Он знает меня и он не был бы со мной, если не доверял бы. Он молодой, очень красивый, у нас год разница в возрасте. Он очень талантливый и перспективный молодой бизнесмен, не женатый и не был ранее женат. По поводу второй жены... я не знаю, как могла бы быть. Я - очень ревнивая, Он говорит, что его отношение ко мне никогда не поменяется, и я для него самая красивая, самая лучшая женщина, он мне каждый день пишет, с утра до вечера, он сейчас просто не рядом, по работе там в других странах. Мы не ляжем спать, если не позвоним друг другу и потом еще такое сообщение: "Моя любовь. Спасибо тебе большое, что ты у меня есть. Спасибо Богу за тебя". Хотя мы 3 года вместе уже и у нас это усиливается. Мы знаем друг о друге все (...) Как хорошо, - сказала Эрика Герцег.

Собственно говоря, друг мужа Эрики открыл лейбл в Казахстане и собирал команду. Они пишут песни. Это было год назад. Ей все понравилось, и теперь она здесь, в Алматы.

Сейчас Эрика готовится выпустить свою дебютную сольную песню "Имитация". Отрывок также прозвучал в выпуске:

Герцег стала участницей обновленного состава группы ВИА Гра по итогам телепроекта "Хочу в "ВИА Гру" в 2013 году, в мае 2020 года Эрика покинула коллектив, а к концу лета удивила всех переездом в Алматы и заявлениями о начале сольной карьеры.

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