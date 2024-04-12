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Экс-солистка "ВИА Гры" показала повзрослевшую дочь от Меладзе

Экс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; показала повзрослевшую дочь от Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:21 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Российская исполнительница Альбина Джанабаева редко делится с поклонниками кадрами семейной жизни. На этот раз певица решила исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Супруга Валерия Меладзе опубликовала видео с дочкой Агатой. Публикация была размещена 12 апреля 2024 года на странице в Instagram.

"Наша любимая птичка. 3 года", – кратко сказано в подписи к поздравлению.

Одна из последних фотографий с участием дочери и мужа была обнародована целых два года назад.

В феврале 2024 года фото Джанабаевой с супругом стало поводом для обсуждения среди пользователей Сети.

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Меладзе и Джанабаева официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У супругов трое детей. В ноябре 2018 года они впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

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