Смерть младенца и его "пропажу" прокомментировали в полиции

Озвучена причина смерти.

В полиции Алматинской области прокомментировали информацию о смерти младенца и "пропаже" его тела, передает zakon.kz.

В СМИ вышла информация о том, что родившийся 8 мая прошлого года ребенок умер спустя несколько часов. В документах, как рассказали его родные, была исправлена группа крови и указано, что плохо малышу стало 7 мая. В связи с этим родители усомнились, их ли ребенок умер. Они настояли на эксгумации тела. Экспертиза в Алматы результатов не дала. И зимой прошлого года тело отправили в Нур-Султан. И его до сих пор им не вернули. Документов о результатах ДНК-теста тоже семья Давыдовых не получала. Они также заявляют, что им так и не озвучили причину смерти малыша.

В полиции Алматинской области сообщили, что тело ребенка никуда не пропало, его родным выдадут после того, как они ознакомятся с актом исследования.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что согласно заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы, проведенной экспертами ИСЭ г.Нур-Султан, Давыдова В.В. является матерью умершего ребенка, с вероятностью материнства 99,99999%. Причиной смерти новорожденного явилось врожденная двухсторонняя сливная пневмония на фоне недоношенности при сроке гестации 33 недели и морфункциональной незрелости тканей. Тело младенца будет выдано родственникам после ознакомления ими с актом экспертного исследования, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!