Сообщника Аблязова экстрадировали из Грузии в Алматы

Он подозревается в хищении 249 млрд тенге.

Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из Грузии, передает zakon.kz.

29 октября сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии КНБ из Грузии экстрадировали бывшего члена правления - управляющего директор АО "БТА Банк" Асылмурата Рамазанова.

Он разыскивался за хищение активов "БТА Банка" на сумму более 249 млрд тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии, - рассказали в Генпрокуратуре РК.

Сейчас Рамазанов водворен в следственный изолятор Алматы.

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