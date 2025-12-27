Ущерб на 1,3 млрд тенге: казахстанца экстрадировали из Грузии

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана, которого подозревают в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Генпрокуратуры, подозреваемый в 2023-2024 годах в г. Алматы, возглавляя коммерческую структуру, в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

"В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года он был задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности.