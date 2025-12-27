#Казахстан в сравнении
Происшествия

Ущерб на 1,3 млрд тенге: казахстанца экстрадировали из Грузии

подозреваемого экстрадировали из Грузии в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 10:23 Фото: pexels
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана, которого подозревают в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Генпрокуратуры, подозреваемый в 2023-2024 годах в г. Алматы, возглавляя коммерческую структуру, в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

"В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года он был задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Из Грузии экстрадировали казахстанца, осужденного за попытку изнасилования
АФМ накрыло 17 майнинг-ферм с ущербом в 1,3 млрд тенге
Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе
