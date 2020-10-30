Подружки любвеобильного президента Джона Кеннеди

Как правило, карьера любовниц президента резка шла в гору.

Американцы любили харизматичного Джона Кеннеди и прощали ему маленькие слабости. Мистер Президент любил женщин, а они отвечали ему взаимностью.

Как отмечает bigpicture.ru, любовницы президента были красивы и популярны. Вероятно, потому избиратели не осуждали гаранта.

К тому же он был щедр к предметам увлечения. Как правило, карьера любовниц президента резка шла в гору. Джон Кеннеди был падок на голливудских актрис, певиц, стриптизерш. По понятным причинам пресса не афишировала любовные похождения президента. Хотя вряд ли найдется мужчина, который осудил бы лидера страны за многочисленные романы со звездами.

Если у меня не было женщины в течение трех дней, у меня начинает жутко болеть голова. Это высказывание может показаться непристойным для президента, однако именно эти слова когда-то произнес бывший президент США Джон Фицджеральд Кеннеди

Далее предлагаем вам длинный перечень женщин, которые входили в добровольный гарем Джона Кеннеди.

Инга Мария Арвад

В 1931 году эта девушка с фигурой балерины завоевала корону первой красавицы Дании. Затем был брак с египетским аристократом. Молодая журналистка была знакома с Адольфом Гитлером. Правящая верхушка Германии преклонялась перед красотой Инги Арвад. Получив пост министра информации Дании, она мигрировала в США. ФБР подозревало красотку в шпионаже.

В 1941 году к ней стал захаживать молодой офицер Джон Кеннеди. Эротическая дружба быстро оборвалась, потому что вмешался влиятельный отец будущего президента. Кеннеди перевели на военно-морскую базу, подальше от любовницы.

Джин Тьерни

Голливудская красавица 1940-х годов завоевала звание «новой Джоконды» за загадочную улыбку и бездонные глаза. Красота Джин Тьерни ослепила миллионы мужчин. В 1946 году она познакомилась с молодым Джоном Кеннеди на съемках фильма. Известная актриса влюбилась по уши в харизматичного лейтенанта. Их отношения длились целый год.

Джин Тьерни мечтала о счастливом браке. Однако клан Кеннеди рассудил иначе. Брак с актрисой мог повредить карьере будущего президента. В 1947 году Джон Кеннеди разбил мечты актрисы заявлением о невозможности их брака.

Памела Дигби Черчилль-Гарриман

Эта англо-американская аристократка прославилась в Америке любовными похождениями и получила кличку «Рыжая Ведьма». После развода с сыном Черчилля она выскочила замуж за голливудского продюсера. Памела Гарриман крутила романы с политиками.

Богатая наследница умолчала обстоятельства знакомства с Джоном Кеннеди. Их связь раскрылась в 1947 году, когда Памела спасла жизнь незадачливому любовнику: после совместных утех спасла ему жизнь от резкого понижения давления, вызванного болезнью Аддисона.

Почему-то аристократка пользовалась успехом у американских президентов. Поскольку известно не только о романе с Джоном Кеннеди, а еще и с юным Биллом Клинтоном: поговаривают, что для молодого паренька из провинции она стала сексуальной наставницей. В 1997 году во время купания в бассейне с минеральной водой в вашингтонском отеле «Ритц» с ней случился удар. Она скончалась на следующий день на больничной койке.

Джудит Кэмпбелл Экснер

Пожалуй, она была самой опасной любовницей Джона Кеннеди. Джудит Экснер была актрисой, крутившей романы с мафиози. В 1960 году Синатра познакомил ее с сенатором Джоном Кеннеди. Предвыборная гонка за пост президента США не мешала их бурным отношениям.

Жаклин Кеннеди знала об этой интрижке супруга, но всегда прощала ему романы на стороне. Тогда Экснер даже прервала нежелательную беременность, и именно Джон Кеннеди был отцом того ребенка. Позже она написала скандальную книгу о романе с президентом.

Норма Джин Монтесон

Широко известная под псевдонимом Мэрилин Монро, эта взбалмошная и сексуальная блондинка прославилась непредсказуемыми выходками. С Кеннеди актриса познакомилась в 1954 году, когда актер Питер Лоуфорд пригласил секс-символ Америки на день рождения подающего надежды сенатора.

Роман с Монро подарил Джону Кеннеди немало волнительных и опасных моментов. Однажды ночью актриса позвонила Джеки Кеннеди в Белый дом и призналась, что у нее был роман с ее мужем. На что первая леди ответила: «Это прекрасно… Я съезжаю и вы будете решать все мои проблемы». Мэрилин была уверена в своей правоте, поскольку оказала Кеннеди неоценимую помощь в предвыборной гонке.

Эллен Ромеч

Сексапильная стриптизерша, немка по происхождению и жена фельдфебеля бундесвера. Американские спецслужбы называли Эллен Ромеч «медовой ловушкой». Многие политики, включая 35-го президента США, не устояли против ее прелестей.

Она попала в Вашингтон из Западной Германии. Выступала в ночном клубе «Кворум», который любили посещать высокопоставленные чиновники. Госдеп всячески отрицал, что президент мог выдать государственные тайны. Тем не менее, во избежание скандала Эллен Ромеч выдворили из страны.

Фанни Флеминг

Звезда американского бурлеска выступала под сценическим псевдонимом Блейз Стар. Энергичная и изобретательная стриптизерша любила удивлять почитателей удивительными трюками. Была пассией губернатора штата Луизиана Эрла Лонга. Он же представил ее 35-му президенту США.

«Историческое» событие состоялось в Новом Орлеане в 1960 году. Губернатор устроил прием в честь визита Джона Клинтона. Президент не упустил возможности узнать Фанни Флеминг ближе. Шкаф в соседней комнате отлично подошел для любовного приключения. Позже стриптизерша написала книгу о 20 минутах близкого общения с мистером президентом.

Вера Джейн Палмер

Популярная блондинка во всем подражала сногсшибательной Мэрилин Монро. Актриса взяла псевдоним Джейн Мэнсфилд. Родившись в глубинке, она умело монетизировала свои природные прелести. Палмер была умной женщиной и прекрасно понимала, что мужчины предпочитают 95−60−90 ее острому уму.

За свою короткую жизнь она успела стать звездой, трижды выйти замуж, родить пятерых детей и закрутить роман с президентом. В 34 года погибла в автокатастрофе.

Элизабет Тейлор

В длинном списке любовников кинозвезды — актеры и два американских президента. Элизабет Тейлор рассказывала подруге о любви втроем: она, Джон Кеннеди и актер Роберт Стак. Причем, все началось с невинного купания нагишом.

С Рейганом Лиз встречалась, когда ей было всего 15 лет. А вот интрижка с Джоном Кеннеди пошла на пользу ее актерской карьере. В ту пору Элизабет Тейлор получила роль Клеопатры с гонораром в миллион долларов.

Анжелина Браун

Широкой публике она была известна под псевдонимом Энджи Диккинсон. О любовных похождениях актрисы известно немного. Будучи еще одним секс-символом Америки, она могла получить любого мужчину. Однако некоторое время Энджи даже хранила верность мужу-футболисту.

В 1999 году известный мужской журнал Playboy поместил Энджи на 42-ю ступеньку в рейтинге «100 самых сексуальных американок». Синатра познакомил ее с президентом. Дальше события развивались по знакомому сценарию. Поговаривали, что актриса обожала 35-го президента.

Мэрилин Полин Новак

Эта голливудская звезда известна публике как Ким Новак. «Американский Казанова» не преминул добавить в коллекцию очаровательную блондинку из Иллинойса. К слову, ей пришлось взять псевдоним по требованию Мэрилин Монро.

В 1995 году по версии журнала Empire Ким Новак занимала 92 место в рейтинге 100 сексуальных кинозвезд Америки. Актриса не афишировала интрижку с Джоном Кеннеди.

Ширли Маклейн

Еще одна голливудская актриса, пополнившая список амурных побед мистера президента. Балерина, писательница и актриса дружила с Фрэнком Синатрой. Тот считал своим долгом знакомить подружек с кланом Кеннеди.

Она привлекла внимание Джона Кеннеди, хоть и не была блондинкой. Возможно потому, что была активисткой Демократической партии, близкой к клану Кеннеди, и очаровательной девушкой.

Мария Пинчот Мейер

Это был самый загадочный роман президента. Художница Мария Мейер была женой агента ЦРУ. Любовная интрижка стала достоянием широкой общественности.

Поговаривали, будто Мейер была не только любовницей, но и советницей Джона Кеннеди. Не исключено, что сближение с Кубой — ее заслуга. После гибели 35-го президента Мария Мейер не на шутку опасалась за свою жизнь. Ее тревога не была напрасной. Художницу убили спустя год после покушения на Кеннеди.

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