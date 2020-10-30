Стало известно, за что задержали главу облздрава ЗКО
Болатбек Каюпов задержан за взятку в 7 800 000 тенге.
Фото : zhaikpress.kz30 октября 2020, 11:50
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области начато расследование в отношении руководителя ГУ "Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области" и его пособника, сообщает zakon.kz.
Они подозреваются в том, что в период с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7 800 000 тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки товарно-материальных ценностей по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 000 000 тенге, - сообщили в антикоррупционной службе.
Руководитель ГУ и его пособник задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП Уральска.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
29 октября в СМИ появилась информация, что задержан глава облздрава ЗКО, но ее официально не подтверждали.
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