В Татарстане полиция застрелила напавшего на них с ножом подростка

Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован.

Подросток в Кукморе совершил нападение на отдел полиции – его застрелили, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД Татарстана, трагедия произошла 30 октября.

Около 00.30 участковый уполномоченный полиции во время парковки служебного автомобиля заметил возгорание на земле и осколки стекла. В ходе тушения возгорания в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться. Было организовано преследование. Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений, - отметили в ведомстве.

Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом "О полиции", правоохранители применили табельное оружие.

В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, - добавили в пресс-службе.

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