Австралийская полиция застрелила 16-летнего подростка, напавшего на человека с ножом
Фото: freepik
16-летний парень, вооруженный ножом, был застрелен полицией после того, как он нанес ножевое ранение мужчине в городе Перт на западном побережье, сообщает Zakon.kz.
Детективы заявили, что постоянной угрозы населению нет, предположительно, 16-летний подросток действовал в городе Уиллеттоне один, пишет Guardian.
На месте происшествия был обнаружен мужчина с колото-резаными ранениями спины. Он был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает Австралийская радиовещательная корпорация.
Комиссар полиции штата Вашингтон полковник Бланч заявил, что этот инцидент "определенно имеет все признаки" инцидента, связанного с терроризмом, но он не был готов объявить его таковым "на данном этапе".
15 апреля в городе Сидней другой 16-летний подросток нанес ножевое ранение ассирийскому православному епископу и священнику в церкви.
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