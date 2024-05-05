Австралийская полиция застрелила 16-летнего подростка, напавшего на человека с ножом

16-летний парень, вооруженный ножом, был застрелен полицией после того, как он нанес ножевое ранение мужчине в городе Перт на западном побережье, сообщает Zakon.kz.

Детективы заявили, что постоянной угрозы населению нет, предположительно, 16-летний подросток действовал в городе Уиллеттоне один, пишет Guardian.

На месте происшествия был обнаружен мужчина с колото-резаными ранениями спины. Он был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает Австралийская радиовещательная корпорация.

Комиссар полиции штата Вашингтон полковник Бланч заявил, что этот инцидент "определенно имеет все признаки" инцидента, связанного с терроризмом, но он не был готов объявить его таковым "на данном этапе".

15 апреля в городе Сидней другой 16-летний подросток нанес ножевое ранение ассирийскому православному епископу и священнику в церкви.