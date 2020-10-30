Перевод ТЭЦ-2 на газ: что изменится в экологии и счетах за квартиру

Модернизация ТЭЦ-2 призвана решить главную задачу ТЭО – минимизацию воздействия на окружающую среду, снижение выбросов вредных веществ за счет использования природного газа

В Алматы продолжается подготовка к переводу ТЭЦ-2 с угля на газ. В ходе состоявшихся общественных слушаний стала известна степень воздействия на окружающую среду обновления станции, передает zakon.kz.

ТЭЦ-2 - самый крупный источник теплоснабжения Алматы, помимо тепловых сетей сюда подводится 4 трубы для подпитки горячего водоснабжения. Одновременно станция является важным узлом по части электроснабжения.

Разработчик проекта перевода ТЭЦ-2 на газ, главный инженер АО "КазНИПИЭнергопром" Максим Васильев сообщил, что если строить новую ТЭЦ, то всю инфраструктуру придется переводить на новое место, что очень затратно. Дешевле было выбрать

Если построить новую станцию, это будет стоить порядка 500 млрд тенге. Мы много разработали проектов, по нашим работам строятся объекты- расширение ТЭЦ-2 в Нур-Султане, мы всеми ценами владеем, знаем, сколько стоит в целом объект. Я с уверенностью заявляю, что новый источник с новой инфраструктурой обойдется в сумму не менее 500 млрд тенге в Алматы. – сказал Васильев.

Стало известно, что полностью избавиться от выбросов вредных веществ в воздух в любом случае не получится. Но после перевода ТЭЦ-2 на газ их объем резко снизится.

Текущие выбросы 38 тыс тонн в год, по нашим расчетам выбросы будут снижены до 6,7 тыс тонн в год. Полностью от выбросов не получится избавиться, но самая основная часть выбросов будет ликвидирована, в основном это оксид азота. В итоге после перевода на газ влияние ТЭЦ-2 на экологию будет минимальным, - сказал Максим Васильев.

Один из "больных" вопросов – тариф. Горожан беспокоит, что за экологию придется расплачиваться из своего кармана, оплачивая горячую воду, отопление и свет по более высокой цене.

Были рассмотрены 4 варианта, на основании представленных институтом расчетов мы выбрали 1 вариант стоимостью 98 млрд тенге, предусматривающий реконструкцию существующих котлов с переводом на газ. Вместо угля мы будем сжигать газ, себестоимость естественно повысится. По тарифу в настоящее время фондом Самрук-Казына, Правительством, акиматом Алматы отрабатываются вопросы финансирования проекта с ЕБРР, другими банками. После того, как все будет отработано, мы сможем сказать конкретные цифры. Но тарифы естественно поднимутся. – констатировал и.о. председателя правления АлЭС, главный инженер АО "Алматинские электрические станции" Газий Исмухамбетов.

Впрочем, стадия ТЭО носит предварительные расчеты, сумма будет уточняться, как и отдельные технические решения в ходе разработки проекта.

Ожидается, что в начале 2021 года должно быть получено заключение экспертизы ТЭО, после чего будет разработка проекта, и с 2022 года будет реализовываться строительство.Первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают в 2023 году.

Мы будем поочередно реконструировать котлоагрегаты без ущерба теплоснабжению Алматы. Будет производиться замена 2 котлов в год. Около полугода на каждый котел потребуется, когда отработается технология, то в следующие годы можно будет большее количество котлов вводить. Полное завершение в 2025 году, - сказал Исмухамбетов.

Сложная экологическая ситуация в Алматы связана с ежегодными выбросами в атмосферу - свыше 123 тыс.т вредных веществ, основная доля которых приходится на транспорт: это более 500 тыс. городских машин и еще порядка 200 тыс. иногородних, а также на выбросы ТЭЦ-2. Уровень существующего фонового загрязнения города характеризуется повышенным содержанием диоксида азота практически по всей территории города, за исключением Алатауского района, а также высоким содержанием взвешенных частиц в нижней части города, в Жетысуйском и Турксибском районах.

Влияние ТЭЦ-2 через объемы валовых выбросов, поступающих в атмосферу города, составляет по разным оценкам от 13 до 27%. Зона влияния выбросов станции при неблагоприятных метеоусловиях составляет по разным веществам порядка 15-17 км.

Модернизация ТЭЦ-2 призвана решить главную задачу ТЭО – минимизацию воздействия на окружающую среду, снижение выбросов вредных веществ за счет использования природного газа или современных газоочистных установок при сжигании угля, обеспечивающих выбросы вредных веществ в атмосферу на уровне требований ЕС. Кроме того, перевод ТЭЦ-2 избавит всех нас от золоотвалов, где хранятся угольные отходы.

Альберт Ахметов

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