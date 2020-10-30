В РК изменили правила ценообразования на общественно значимых рынках

В целях государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта уполномоченный орган или его территориальное подразделение провдят мониторинг цен.

Приказом министра национальной экономики РК от 28 сентября 2020 года внесены изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что информация, необходимая для проведения экспертизы цены, предоставляется субъектом в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение в электронной форме в сроки, которые не могут быть менее 5-ти рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Информация о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения с представлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения, предоставляется субъектом в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение в электронной форме не менее чем за 30 календарных дней.

В целях государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение осуществляет мониторинг цен.

По результатам проведения мониторинга цен, а также в случаях невыполнения субъектом обязанностей ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение проводит экспертизу цены.

Если субъект оказывает услуги на территории двух и более областей, городов республиканского значения и столицы, а также в аэропортах на внутренних рейсах, информация для проведения экспертизы цены либо информация о предстоящем повышении цен на товары выше предельной цены и причинах их повышения также предоставляется в ведомство уполномоченного органа.

При оказании субъектом услуг на территории одной области или города республиканского значения, или столицы информация для проведения экспертизы цены либо информация о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения предоставляется в соответствующее территориальное подразделение по месту регистрации субъекта.

Полностью правила смотрите здесь.

Общественно значимый рынок – товарный рынок, на который распространяется государственное регулирование цен товаров, работ и услуг.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (29 октября).

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