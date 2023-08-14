Правила ценообразования на общественно значимых рынках изменили в Казахстане

Министерство национальной экономики приказом от 4 августа 2023 года внесло изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками расширен перечень оснований, по которым уполномоченный орган вправе снизить предельные цены на товары (работы, услуги), реализуемые субъектами общественно значимых рынков.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение снижает предельные цены на товары (работы, услуги), реализуемые субъектами общественно значимых рынков, в размере дохода, полученного в связи с (новые основания выделены курсивом):

неисполнением мероприятий инвестиционной программы, учтенных в предельных ценах;

неисполнением средств на покупку и (или) передачу электрической энергии учтенных в предельных ценах;

неисполнением средств на обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности и куплей-продажей балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке электрической энергии;

неисполнением средств на услуги за пользование национальной электрической сетью учтенных в предельных ценах;

неисполнением затрат, связанных с осуществлением деятельности субъекта в области централизованной покупки и централизованной продажи электрической энергии и (или) централизованной покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованной продажи услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

неисполнением средств на покупку и (или) транспортировку товарного газа и сжиженного нефтяного газа учтенных в предельных ценах;

превышением объемов потребления товаров (работ, услуг), в том числе отдельными группами потребителей, учтенных в предельных ценах;

превышением объемов покупки и продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии;

превышением предельной цены на товары (работы, услуги), согласованной ведомством уполномоченного органа или его территориальным подразделением;

нецелевым использованием средств амортизационных отчислений.

Также пересмотрен порядок корректировки цен при недополучении доходов или возникновении убытков у энергоснабжающих организаций.

В случае недополучения дохода или получения необоснованного дохода энергоснабжающей организацией в связи с применением потребителями дифференцированных тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами, а также в связи с изменением удельного веса общего объема потребления физическими и юридическими лицами при применении потребителями дифференцированных тарифов по группам потребителей, ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение корректирует предельную цену, на сумму необоснованно полученного дохода или на сумму недополученного дохода.

В случае, если у субъекта в области розничной реализации электрической энергии возникают убытки в результате увеличения разницы между расходами по покупке и (или) передачи электрической энергии и (или) за пользование национальной ой электрической сетью, учтенными в согласованной предельной цене, и фактическими расходами по покупке, передачи электрической энергии и (или) за пользование национальной электрической сетью, ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение, при рассмотрении информации субъекта в области электроэнергетики, корректирует предельную цену с учетом возникших убытков.

В случае недополучения дохода или получения необоснованного дохода Субъектом в области розничной реализации электрической энергии по затратам, связанным с оплатой услуг по покупке и (или) передачи электрической энергии и (или) за пользование национальной электрической сетью, по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности, в том числе в связи с применением повышающих коэффициентов, в соответствии с пунктом 59 Правил организации и функционирования рынка электрической мощности, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 27 февраля 2015 года № 152 и куплей-продажей балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке электрической энергии, ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение корректирует предельную цену на сумму необоснованно полученного дохода или на сумму недополученного дохода.

В случае изменения стоимости (цены, тарифа) электрической энергии источниками электрической энергии, электрической мощности и балансирующего рынка, Субъект в области розничной реализации электрической энергии пересматривает структуру предельного тарифа на электрическую энергию без изменения уровня согласованной цены. При этом Субъект в области розничной реализации электрической энергии информирует ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделе об изменении структуры предельного тарифа на электрическую энергию и предоставляет ее не позднее пяти рабочих дней со дня изменения структуры предельного тарифа на электрическую энергию.

В случае неисполнения расходов, рассчитанных согласно пункту 32 настоящих Правил и учтенных в согласованной ранее предельной цене Субъекта, оказывающего услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги на новых участках (маршрутах), ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение корректирует согласованную предельную цену на сумму дохода, полученного в результате возникновения разницы между расходами, включенными в согласованную предельную цену, и фактическими расходами при очередном рассмотрении информации. При этом из общей суммы неисполнения затрат исключается разница между расходами, включенными в согласованную предельную цену, и фактическими расходами, связанная со снижением объемов, и (или) снижением предельной цены в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

В случае изменения предельной цены оптовой реализации товарного газа и (или) тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам Субъект в области розничной реализации товарного газа пересматривает и согласовывает с ведомством уполномоченного органа не позднее пяти рабочих дней до ввода в действие цену розничной реализации товарного газа, при этом расчет предельной цены на товары (работы, услуги) производится в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

Помимо этого документом регламентированы:

расчет предельной цены Субъекта в области централизованной покупки и централизованной продажи электрической энергии в части затрат, связанных с осуществлением деятельности.

расчет предельной цены Субъекта в области централизованной покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованной продажи услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в части затрат, связанных с осуществлением деятельности.

Организации, осуществляющие централизованную покупку и централизованную продажу электрической энергии будут предоставлять в уполномоченный орган информацию об объемах производства (реализации), затратах и соответствующих ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) в части затрат, связанных с осуществлением деятельности.

А субъекты в области централизованной покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованной продажи услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки будут предоставлять уполномоченному органу информацию в части затрат, связанных с осуществлением своей деятельности.

Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года.