В Казахстане переименовали ряд железнодорожных станций
Вышло постановление правительства.
В Казахстане переименовали железнодорожный вокзальный комплекс и некоторые железнодорожные станции, а также изменили транскрипции названий некоторых станций, сообщает zakon.kz.
Об этом стало известно из постановления, опубликованном на сайте главы правительства.
Перечень железнодорожного вокзального комплекса и железнодорожных станций, подлежащих переименованию:
по Нур-Султану:
- новый железнодорожный вокзальный комплекс – на железнодорожный вокзальный комплекс Нұрлы жол
по Акмолинской области
- железнодорожную станцию Астана Нурлы-жол Акмолинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Нұр-Сұлтан Нұрлыжол
- железнодорожную станцию ОП-39 Акмолинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Өндіріс
по Актюбинской области
- железнодорожную станцию Компала Актюбинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Көкала
по Жамбылской области
- железнодорожную станцию Луговая Жамбылского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Түрксіб
по Карагандинской области
- железнодорожную станцию Весна Карагандинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Ақжолтай
- железнодорожную станцию Промежуточная Карагандинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Мыңбала
по Северо-Казахстанской области
- железнодорожную станцию Новоишимская Северо-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Жаңаесіл
- железнодорожную станцию Володарское Северо-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Саумалкөл
по Восточно-Казахстанской области
- железнодорожную станцию Серебрянка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Күмістау
- железнодорожную станцию Селезновка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Көкжиек
- железнодорожную станцию Огневка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Таусамалы
- железнодорожную станцию Зыряновск Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Алтай
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