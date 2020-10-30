В Казахстане переименовали ряд железнодорожных станций

Вышло постановление правительства.

В Казахстане переименовали железнодорожный вокзальный комплекс и некоторые железнодорожные станции, а также изменили транскрипции названий некоторых станций, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно из постановления, опубликованном на сайте главы правительства.

Перечень железнодорожного вокзального комплекса и железнодорожных станций, подлежащих переименованию:

по Нур-Султану:

- новый железнодорожный вокзальный комплекс – на железнодорожный вокзальный комплекс Нұрлы жол

по Акмолинской области

- железнодорожную станцию Астана Нурлы-жол Акмолинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Нұр-Сұлтан Нұрлыжол

- железнодорожную станцию ОП-39 Акмолинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Өндіріс

по Актюбинской области

- железнодорожную станцию Компала Актюбинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Көкала

по Жамбылской области

- железнодорожную станцию Луговая Жамбылского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Түрксіб

по Карагандинской области

- железнодорожную станцию Весна Карагандинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Ақжолтай

- железнодорожную станцию Промежуточная Карагандинского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Мыңбала

по Северо-Казахстанской области

- железнодорожную станцию Новоишимская Северо-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Жаңаесіл

- железнодорожную станцию Володарское Северо-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Саумалкөл

по Восточно-Казахстанской области

- железнодорожную станцию Серебрянка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Күмістау

- железнодорожную станцию Селезновка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Көкжиек

- железнодорожную станцию Огневка Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Таусамалы

- железнодорожную станцию Зыряновск Восточно-Казахстанского отделения перевозок – на железнодорожную станцию Алтай

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