В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
Так, в перечень железнодорожных станций и разъездов, подлежащих переименованию вошли:
по Акмолинской области
- железнодорожную станцию Нур-Султан филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Астана;
- железнодорожную станцию Нур-Султан Нурлы жол "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Нурлы жол;
по Жетысуской области
- железнодорожный разъезд 13 филиала КТЖ – "Алматинского отделения ГП" в железнодорожный разъезд Акши;
по Кызылординской области
- железнодорожную станцию 26 Кызылординского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожную станцию Жетітөбе;
по Мангистауской области
- железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Күйкен;
- железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Боздақ;
- железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Сарға;
- железнодорожную станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожную станцию Боранқұл;
по Атырауской области
железнодорожный разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Майкөмген.
В перечень железнодорожных станций, в которых изменены транскрипции названий, вошли:
по Акмолинской области
- станция Джалтыр – станция Жалтыр;
- станция Косчеку – станция Косшокы;
по Мангистауской области
- станция Сай-Утес – станция Сайөтес;
- станция Узень – станция Жаңаөзен;
по Западно-Казахстанкой области
- станция Уральск – станция Орал;
по Жамбылской области
- станция Құмшағыл – станция Құмшағал;
- станция Сүрім – станция Сұрым.
Какя поясняется, целью данного проекта является переименование железнодорожных станций и разъездов республики в соответствии с заключением Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК от 13 октября 2023 года.
При этом переименование некоторых железнодорожных станций и разъездов будет осуществляться за счет финансовых средств АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 января.