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В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции

В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства "О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень железнодорожных станций и разъездов, подлежащих переименованию вошли:

по Акмолинской области

  • железнодорожную станцию Нур-Султан филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Астана;
  • железнодорожную станцию Нур-Султан Нурлы жол "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Нурлы жол;

по Жетысуской области

  • железнодорожный разъезд 13 филиала КТЖ – "Алматинского отделения ГП" в железнодорожный разъезд Акши;

по Кызылординской области

  • железнодорожную станцию 26 Кызылординского подотдела филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожную станцию Жетітөбе;

по Мангистауской области

  • железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Күйкен;
  • железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Боздақ;
  • железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Сарға;
  • железнодорожную станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожную станцию Боранқұл;

по Атырауской области

железнодорожный разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала "КТЖ – Грузовые перевозки" – "Батыс" в железнодорожный разъезд Майкөмген.

В перечень железнодорожных станций, в которых изменены транскрипции названий, вошли:

по Акмолинской области

  • станция Джалтыр – станция Жалтыр;
  • станция Косчеку – станция Косшокы;

по Мангистауской области

  • станция Сай-Утес – станция Сайөтес;
  • станция Узень – станция Жаңаөзен;

по Западно-Казахстанкой области

  • станция Уральск – станция Орал;

по Жамбылской области

  • станция Құмшағыл – станция Құмшағал;
  • станция Сүрім – станция Сұрым.

Какя поясняется, целью данного проекта является переименование железнодорожных станций и разъездов республики в соответствии с заключением Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК от 13 октября 2023 года.

При этом переименование некоторых железнодорожных станций и разъездов будет осуществляться за счет финансовых средств АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 января.

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