Казахстан сделает все возможное, чтобы помочь Кыргызстану - Токаев

Мы сопереживаем за будущее братского народа.

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, находящегося в столице Казахстана с рабочим визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Приветствовав кыргызского министра, Глава государства высоко оценил уровень взаимодействия наших стран и народов.

Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими государствами. Нас ничего не разделяет, напротив, имеется очень много факторов, которые нас объединяют. Кыргызстан для Казахстана – это надежный союзник, важный стратегический партнер и братское государство, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдают за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны.

Мы сопереживаем за будущее братского народа. Поэтому мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей, – сказал Глава государства.

В свою очередь Руслан Казакбаев, выразив глубокую признательность за возможность встречи, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса.

Главная цель моего визита – это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Кыргызская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана. Новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям, отвечающим коренным интересам наших народов, – заявил глава МИД Кыргызстана.

В ходе встречи c министром Президент обратил особое внимание укреплению на сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах.

Накакуне, 29 октября, новый министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. Его приняли премьер-министр Аскар Мамин и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Казакбаев попросил финансовую помощь у Казахстана для поддержания бюджета страны, также он попросил предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты на безвозмездной основе для борьбы с коронавирусом.

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