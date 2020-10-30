"Голубая Луна" 31 октября: Небесное явление впервые появится на Хеллоуин

Грядущее полнолуние, которое называют "Голубой Луной", в 2020 году совпадет с мистическим праздником 31 октября. Это страшно?

"Голубой Луной" (Blue Moon) называют яркое небесное явление - второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. В ближайшие выходные такое как раз и произойдет. Первое полнолуние было 1 октября 2020 года, второе – случится 31 октября, передает zakon.kz.

В эту же ночь мистические настроенные люди будет праздновать Хеллоуин – "беситься" и пугать нечистую силу страшными масками и нарядами.

Цвет Луна не поменяет. Название небесного явления происходит от английского идиоматического выражения "Once in a Blue Moon". Дословно его можно перевести как "Однажды при голубой Луне" - в том смысле, что очень редко. Второе полнолуние за календарный месяц и в самом деле не частое явление. В прошлый раз оно было в марте 2018 года. Следующее – ожидается 31 августа 2023 года, - рассказывает "Комсомольская правда".

В грядущую субботу 31 октября 2020 года "Голубая Луна" засияет в полную силу в 17:48 по московскому времени. Если облака не скроют ночное светило от наблюдателей.

Чем грозит небесное явление, совпадающее с Хеллоуином? Однозначного мнения нет.

Во-первых, яркий диск Луны сам по себе будоражит мистиков, которые упорно считают: при нем начинает буйствовать нечистая сила, лютуют оборотни, вурдалаки, из могил выползают ожившие мертвецы, а магические обряды колдунов становятся особенно действенными. А тут еще и Хеллоуин со своей нечистью. Одни ожидают всплеска сверхъестественной напряженности – эдакого резонанса, другие, наоборот, компенсации одних темных сил другими. То есть, предрекают тишь, да благодать.

Во-вторых, многие верят, что полнолуния превращают психически неуравновешенных людей в лунатиков, чуть ли не зомби. Якобы в эти ночи чаще сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Или даже просто заболевают.

Тут ученые однозначно успокаивают. Несколько десятков исследований, проведенных за последнее время, свидетельствуют: мистические поверья, связанные с полнолуниями, полная чушь. Статистика показывает: небесные явления физически никак не влияет на психическое состояние. Даже давление не повышает. Разве что люди сами себя "накручивают".

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