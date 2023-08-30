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Суперлуние: в ночь на 31 августа можно увидеть Голубую Луну

Суперлуние: в ночь на 31 августа можно увидеть Голубую Луну Фото: pixabay
Уникальное событие ожидает любителей звездного неба в ночь с 30 на 31 августа. Событие, которое называют "Голубой Луной" или "Суперлуние" случится именно в эту ночь, сообщает Zakon.kz.

Голубая Луна – это событие вовсе не связано с цветом земного спутника, нет, Луна не поменяет свой цвет. Такой термин пришел к нам от выражения "Once in a Blue Moon" (дословно – "однажды под Голубой Луной"), так говорят об исключительно редком событии. Об этом рассказали в Московском планетарии, пишет Наука.

Голубая Луна, или Суперлуние, событие, при котором Луна максимально близко находится к Земле. В это время расстояние между планетой и спутником станет минимальным, 357181 км. При этом, обычно эта цифра меняется от 356410 км до 406700 км.

В эту ночь Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, утверждают астрономы.

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