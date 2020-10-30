Еще один регион попал в "желтую зону" заболеваемости коронавирусом

Сейчас там две области.

Северо-Казахстанская область попала в "желтую" зону заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный санврач страны Ерлан Киясов.

В "желтой зоне" сейчас находятся СКО, ВКО, - сказал он.

При этом Киясов отметил, что причину роста заболеваемости некорректно связывать с высоким охватом ПЦР-тестирования населения.

Все регионы Казахстана разделены на три зоны: красная, желтая и зеленая зона. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. Второй показатель - показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней. В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы.

К "красной зоне" будут относить регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.

О разделении Казахстана на зоны стало известно 19 октября, когда МВК приняла решение о послаблении карантина в регионах, находящихся в "зеленой" зоне со стабильной эпидемиологической ситуацией. На тот момент в "желтой" зоне находился только Восточный Казахстан.

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