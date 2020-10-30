Как создавался спектакль "Театр" к юбилею театра имени Н. Сац

Нам очень повезло - мы соприкоснулись с великолепным автором -Сомерсетом Моэмом - Бардина.

7 ноября на сцене Легендарного Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац состоится премьера спектакля по мотивам произведения С. Моэма - "Театр" в постановке режиссера Ольги Бобрик. Спектакль приурочен к 75 – летию юбилея театра.

zakon.kz встретился с Натальей Бардиной - актрисой, исполняющей роль главной героини - актрисы Джулии Лэмберт, чтобы поговорить с ней о том, как создавался спектакль и с какими трудностями пришлось столкнуться во время его подготовки в непростых карантинных условиях.

- Наталья, как вы работали над образом, характером своей героини?

Нам очень повезло - мы соприкоснулись с великолепным автором -Сомерсетом Моэмом. У хорошего драматурга характеры и образы абсолютно выписаны и, читая пьесу, уже понимаешь, что нужно делать и как выстраивать образ своей героини. Там настолько грамотные и выверенные фразы и диалоги, что актеру не составляет труда разглядеть своего героя. У нас в этот раз был очень необычный подготовительный период, ведь репетиции проходили в онлайн -формате. Было не очень просто, но мы справились - пьеса, характеры и взаимодействия с партнерами были разобраны и мы вышли на сцену.

- Как вы чувствуете "контакт" с ролью?

Когда я читаю произведение, то сразу понимаю - да, вот эта роль - моя. Может быть, в силу каких-то физических соответствий, мыслей героя, отношения его к жизни ты понимаешь, что это тебе близко, что это - твое, что это интересно. Конечно, очень многое зависит и от коллег, от тех, кто находится рядом с тобой, на сцене. В этом спектакле у нас сложился прекрасный тандем, у меня великолепные партнеры, чему я безмерно рада, ведь когда интересное произведение и актер "горит" в работе, а у нас все исполнители именно "горят", то очень нравится работать, быть в процессе - тогда все получается.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о спектакле.

Подробнее, наверное, лучше меня расскажет режиссер - Ольга Борисовна, но, можете не сомневаться, что этот спектакль - такой, как она его задумала, с этими невероятными переменами и необычной формой подачи, будет очень интересен зрителю. У нас получился как бы театр в театре, а зрителям всегда интересно заглянуть за кулисы, узнать, что происходит по ту сторону сцены. Это, конечно, заложено у автора и очень подчеркнуто режиссером - именно закулисная жизнь актеров.

- В чем вы схожи с вашей героиней?

Одна огромная и самая главная схожесть - мы обе актрисы. По характеру, конечно, мы разные, у нас разные жизненные ситуации, но мы очень схожи в отношении к работе, к сцене, театру, потому что Джулия Лэмберт очень серьезно относится к своей работе - для нее это самое главное и самое важное в жизни. Можно даже утверждать, что театр для моей героини - это все. На самом деле, для каждого актера театр - это второй дом, где он живет, работает, общается с единомышленниками, огорчается неудачам и радуется каждой, пусть даже маленькой, победе.

- Какие качества в вашей героине вас больше всего привлекают?

Ее отношение к работе, посвящение своей жизни театру. Как личность она мне тоже очень симпатична - при всей своей взбалмошности, она, несомненно, добра и отзывчива, но лучше ее не злить. По сюжету весьма привлекательный, но довольно циничный молодой человек умело пользуется ее добротой, ее расположением к нему, и она, несмотря на свою привязанность к нему, этого не простила. Как говорится, когда тебя кормят с руки, нельзя кусать эту руку. И вот тут я с ней полностью согласна - она отомстила красиво, и все расставила по своим местам. Я восхищаюсь ею.

- Сколько уже длится работа над спектаклем?

Мы начали репетировать еще весной, но в силу сложившихся обстоятельств, работа немного затянулась.

- Какой самый запоминающийся, яркий или смешной момент Вам запомнился во время репетиционного периода?

Знаете, у нас каждая репетиция по - своему неповторима. Было очень много перестановок, перемен, связанных с декорациями и реквизитом. Были и текстовые оговорки. Например, у нас звучала такая фраза: "Сейчас при помощи перекиси водорода блондинок на сцене пруд - пруди», в ней прозвучала оговорка: «При помощи водорода блондинок пруд - пруди». Все смеемся - у нас прекрасная, замечательная команда и мы получаем большое удовольствие от общения и совместной работы. Вообще, каждая репетиция - самая запоминающаяся. Нельзя сказать, что эта репетиция прошла хорошо, а вот эта - нет. Все репетиции были непростые, рабочие, но проходили плодотворно и приносили нам, артистам радость. Надеемся, что и зритель получит от просмотра спектакля эстетическое удовольствие.

- Какие чувства вы испытываете после спектакля?

Это мое самое любимое время, когда роль уже сыграна, но ты еще наполнен ею. И сразу же возникает первый вопрос - что я сделала не так? Идет оценка своей работы, а чуть позже, когда спектакль уже "твердо стоит на ногах", наступает эйфория и некая удовлетворенность. Именно после спектакля я испытываю невероятное счастье, что сделано то, что задумано, что сумела прочувствовать, прожить и подарить зрителю частичку своего сердца. Но все это приходит только после того, как ты прокрутил весь спектакль в голове, после строгой оценки своей работы.

- Смотрите ли вы спектакли, в которых играете, в постановках других театров? Помогает ли это найти образ?

Это случается нечасто. Но что я могу сказать по спектаклю "Театр"? Во - первых, я не слышала, чтобы в Казахстане ставили данное произведение. Наш режиссер - Ольга Бобрик написала инсценировку, так как есть только киносценарий, а для театра его нет. Был снят великолепный фильм по мотивам произведения Сомерсета Моэма, но это кино. Кино и театр-это абсолютно разные вещи. У нас спектакль совершенно другой. Честно говоря, перед тем, как начинать работу над ролью, я стараюсь не смотреть ни кино, ни спектакль по этому произведению - это не помогает артисту найти образ, потому что каждый режиссер делает спектакль по-своему, так, как он его видит. К тому же, я уже нахожусь в том возрасте, когда присутствует жизненный опыт и опыт работы на сцене. Я стараюсь сама построить роль, так, как понимаю ее, а уже после спектакля, конечно, могу посмотреть другие постановки, ведь у каждого спектакля есть свои особенности, свои интересные находки.

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