Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль

Театр имени Наталии Сац в Алматы представил новый проект, посвященный творчеству Михаила Лермонтова, сообщает Zakon.kz.

15 октября на камерной сцене театра состоялась премьера спектакля-читки "Лермонтов. Герой нашего времени", открывшая серию экспериментальных постановок, приуроченных к юбилею поэта.

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Проект направлен на синтез театрального искусства и образовательной деятельности и ориентирован как на школьников и учителей, так и на любителей классической русской литературы.

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Формат спектакля-читки предполагает акцент на художественном тексте и мастерстве актеров, а не на визуальной составляющей постановки.

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Отмечается, что в читке акцент смещен на слово и голос. Актеры читают текст так, чтобы он звучал как можно более естественно, живо и правдиво. Это позволяет зрителю сконцентрироваться на каждом нюансе текста, глубже вникнуть в его смысл, уловить тонкие интонации и ритм, погрузиться в атмосферу настроения автора.

Фото: пресс-службы Театра имени Сац

"Уважаемые педагоги, наставники и родители! Наши юные зрители! Этим проектом мы хотим дать вам возможность еще раз встретиться с творчеством великих писателей и поэтов, чьи произведения составляют культурный код современного человечества и включены в школьную программу, чтобы вместе поразмышлять о вечных ценностях – доброте, любви, взаимопомощи, силе духа и ответственности за себя и за этот мир", – говорится в сообщении театра.



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