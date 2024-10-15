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Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль

Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:01 Фото: пресс-служба Театра имени Сац
Театр имени Наталии Сац в Алматы представил новый проект, посвященный творчеству Михаила Лермонтова, сообщает Zakon.kz.

15 октября на камерной сцене театра состоялась премьера спектакля-читки "Лермонтов. Герой нашего времени", открывшая серию экспериментальных постановок, приуроченных к юбилею поэта.

Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:01

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Проект направлен на синтез театрального искусства и образовательной деятельности и ориентирован как на школьников и учителей, так и на любителей классической русской литературы.

Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:01

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Формат спектакля-читки предполагает акцент на художественном тексте и мастерстве актеров, а не на визуальной составляющей постановки. 

Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:01

Фото: пресс-служба Театра имени Сац

Отмечается, что в читке акцент смещен на слово и голос. Актеры читают текст так, чтобы он звучал как можно более естественно, живо и правдиво. Это позволяет зрителю сконцентрироваться на каждом нюансе текста, глубже вникнуть в его смысл, уловить тонкие интонации и ритм, погрузиться в атмосферу настроения автора.

Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:01

Фото: пресс-службы Театра имени Сац

"Уважаемые педагоги, наставники и родители! Наши юные зрители! Этим проектом мы хотим дать вам возможность еще раз встретиться с творчеством великих писателей и поэтов, чьи произведения составляют культурный код современного человечества и включены в школьную программу, чтобы вместе поразмышлять о вечных ценностях – доброте, любви, взаимопомощи, силе духа и ответственности за себя и за этот мир", – говорится в сообщении театра.

Ранее сообщалось, что театр имени Абая наградил 126 ветеранов мира классики. 

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