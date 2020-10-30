Опубликовано видеобращение подростка перед его нападением на полицейского в Татарстане

Позже молодой человек был застрелен стражами порядка.

В Сети появилось видео, на котором 16-летний Виталий из города Кукмора в Татарстане объясняет свои мотивы. Парень идет по темной улице и говорит, что собирается сжечь кафе, где "слушают музыку, продают алкоголь, продают харам", сообщает zakon.kz.

Все видео занимает несколько минут, в нем призывают к нападениям на сотрудников полиции. Полностью его не опубликовали, оставив лишь начало про так ненавидимое Виталием кафе.

Напомним, 30 сентября около 00:30 участковый уполномоченный полиции города Кукмор во время парковки служебного автомобиля заметил возгорание на земле и осколки стекла. Пока он его тушил, неизвестный через ограду бросил еще одну бутылку, предположительно, с горючей смесью, после чего попытался скрыться.

Полицейский стал преследовать злоумышленника, к нему присоединились еще несколько стражей порядка. Когда настигли, 16-летний подросток оказал активное сопротивление, нанес несколько ударов ножом одному из полицейских. После чего остальные были вынуждены применить табельное оружие и застрелили его.

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