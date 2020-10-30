Армения заявила, что взяла в плен воюющего за Азербайджан сирийского наемника

Опубликовано видео допроса пленного.

Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха взяла в плен уроженца Сирии, воевавшего на стороне Азербайджана, передает zakon.kz.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Она публикует видео допроса пленного.

По данным Еревана, Альшхер прибыл на линию фронта 19 октября вместе с 250 другими наемниками и рассчитывал на оплату в размере $2000. Перед приездом на линию соприкосновения наемники якобы проходили подготовку с турецкими инструкторами.

Ранее армянская сторона неоднократно заявляла, что в боях в Нагорном Карабахе, которые продолжаются с 27 сентября, на азербайджанской стороне участвуют боевики из протурецких группировок. Азербайджан эти заявления отвергал.

Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов накануне сообщил РИА Новости, что это дезинформация, которую распространяют "некоторые страны".

Он подчеркивал, что "до настоящего момента не было ни одного доказательства" подобных заявлений. Также министр добавил, что у Баку есть "множество" фактов использования террористов и наемников армянской стороной.

Также представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что два села в Шушинском районе Нагорного Карабаха были зачищены от азербайджанских диверсантов.

Помимо этого, армянские военные отмечают активизацию боев в районе реки Аракс. Но таких же масштабных столкновений, как в первые дни конфликта, все же нет, добавил Ованнисян.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сообщил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль еще 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. По подсчетам журналистов, с момента начала вооруженных действий Азербайджан захватил 195 населенных пунктов, среди которых есть и несколько городов: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

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