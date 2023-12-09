Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными, а также работать над нормализацией отношений и мирным соглашением по разрешению многолетнего конфликта, сообщает Zakon.kz.

В рамках договора Азербайджан передаст в Армению 32 военнопленных в обмен на двух своих граждан, пишет АЗЕРТАДЖ.

"Республика Армения и Азербайджанская Республика разделяют мнение, что существует исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе. Две страны подтверждают свое намерение нормализовать отношения и заключить мирный договор на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Прорыв произошел после переговоров между офисами президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

"Достигнута договоренность о принятии ощутимых шагов по укреплению доверия между двумя странами".

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, этническим армянским анклавом в пределах своих границ, после молниеносного 24-часового штурма.

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Нагорный Карабах во всем мире считается частью Азербайджана, но на протяжении десятилетий находился под контролем армянских сепаратистов. Армения и Азербайджан уже вели две войны из-за Нагорного Карабаха после распада Советского Союза.

Ранее в этом году Армения признала, что этот регион был частью Азербайджана, но до сих пор существуют разногласия по поводу будущего ее правительства.

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

