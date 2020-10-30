В Киеве автомобиль въехал в толпу – двое погибших

Инцидент попал на видео.

В Киеве на Майдане Независимости автомобиль въехал в толпу людей, после чего протаранил еще несколько авто. Два человека погибли, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крещатике. В результате ДТП погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб и ведомств, - говорится в сообщении.

Полицейские общаются с 66-летним водителем, который совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения.

Крещатик перекрыт в сторону Европейской площади. На месте работают полицейские и бригады скорой.

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